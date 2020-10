Shawn Mendes (22) ist zurück! Zwei Jahre hatten Fans auf ein neues Album warten müssen. Kommenden Dezember ist es endlich so weit: Der Kanadier bringt sein viertes Album "Wonder" heraus. Die gleichnamige Single ist bereits vergangene Woche erschienen und ließ die Fans ausrasten! Im Netz überhäufen sie den Sänger regelrecht mit Komplimenten. Seine Follower lieben vor allem das Video zu dem Song, in welchem Shawn sich im sexy Tanktop vor einer beeindruckenden Naturkulisse in Szene setzt. In einem Interview verriet er jetzt, über wen er die neuen Songs geschrieben habe.

In der Radioshow "Capital Breakfast With Roman Kemp" erzählt der Teenie-Star, dass er die Songs alle über seine Freundin Camila Cabello (23) geschrieben habe. Sie sei bei der gesamten Entstehung des Albums dabei gewesen und habe ihm auch geraten, nicht zu sehr vom Originalkonzept abzuweichen. "Wir hatten Gänsehaut, als wir das erste Mal über das Album gesprochen haben", schilderte Shawn weiter.

Leider werde es keinen gemeinsamen Song des Traumpaares auf der neuen Platte des Popsängers geben – dafür aber eine ganz besondere Zusammenarbeit, die den Fans gefallen werde, verkündete der 22-Jährige. Stolz fügt der Beau hinzu: "Dieses Album ist eine Herzensangelegenheit. Ich vertraue der Musik, weil ich die Musik liebe."

Getty Images Shawn Mendes, Januar 2020

Jeffrey Mayer / JTMPhotos, Int'l. / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Backgrid / ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes im März 2020

