Darauf haben die besorgten Fans von Jennifer Lange (27) schon sehnsüchtig gewartet! Die Bachelor-Siegerin von 2019 und ihr Rosenkavalier Andrej Mangold (33) gehörten definitiv zu den größten Überraschungen in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars: Obwohl sie vor ihrer Teilnahme noch als perfektes Paar galten, enttäuschten sie mit ihrer fiesen Art gegenüber Ex-Bachelor-Girl Eva Benetatou (28) viele Fans – und ernteten einen heftigen Shitstorm. Wohl auch deshalb herrschte seit einem Monat Funkstille seitens des Pärchens. Doch jetzt meldete Jenny sich überraschend im Netz zurück!

"Oh mein Gott ist das komisch nach ungefähr einem Monat wieder in diese Kamera reinzusprechen! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll – es ist so viel passiert in den vergangenen Wochen", begann die 27-Jährige die Botschaft in ihrer Instagram-Story. Was danach folgte, dürfte ihre Community riesig freuen: "Ich bin zurück und fang' jetzt wieder langsam step by step an, aktiver auf Instagram zu werden, denn es gibt keinen Grund, sich zu verstecken."

Offenbar haben sich während ihrer Social-Media-Auszeit einige besorgte Fans bei Jenny gemeldet: "Was ich euch auf jeden Fall sagen möchte ist, dass es mir gut geht! Ich habe ganz ganz viele Nachrichten bekommen, vielen Dank an dieser Stelle – ganz liebe Grüße an euch! Ihr braucht euch keine Sorgen machen, mir geht's gut", stellte die Zumba-Lehrerin klar. Ob Andrej es ihr wohl demnächst gleichtun wird? Bisher herrscht noch Stille auf seinem Kanal.

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juli 2020

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de