Was läuft da wirklich zwischen Kendall Jenner (24) und Devin Booker (24)? Seit mehreren Monaten ist die Gerüchteküche ordentlich am Brodeln: Immer wieder spekulieren Fans über eine mögliche Beziehung zwischen dem Keeping Up With the Kardashians-Star und dem Basketballspieler. Zuletzt wurden die beiden von Paparazzi bei einem gemeinsamen Abendessen in West Hollywood abgelichtet – und zudem stellte die Unternehmerin den Sportler offenbar bereits ihrer Familie vor: Kendall nahm Devin mit auf die Geburtstagsfeier ihrer Halbschwester Kim Kardashian (40)!

Auf einem zunächst unscheinbar wirkenden Party-Schnapschuss, den Kim auf Instagram teilte, verstecken sich die zwei Turteltauben im Hintergrund: Bei genauerem Betrachten ist zu erkennen, dass Kendall und Devin den 40. Geburtstag der Stilikone gemeinsam feiern – und dabei auch noch bis über beide Ohren strahlen. Damit nicht genug: Die Sause auf einer Privatinsel Tahitis – bei der unter anderem auch Kendalls Mutter Kris Jenner (64) anwesend war – soll sogar mehrere Tage lang angedauert haben.

Während sich Kendall auf ihrem eigenen Social-Media-Kanal zurückhielt und keine gemeinsamen Fotos mit dem Basketballspieler postete – plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly Details über die Party-Einladung aus: "Kendall und Devin bandeln an und daten sich", behauptete die Quelle und berichtete weiter: "Sie lud ihn zu Kims Geburtstag ein und wusste, dass es ihm leichtfallen würde, Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden zu verbringen."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Geburtstagsfeier im Oktober 2020

Getty Images Devin Booker, US-amerikanischer Basketballspieler

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Oktober 2020

