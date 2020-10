Was für ein rührender Beitrag von Helene Fischer (36). Lange mussten die Fans der Schlagersängerin rätseln, ob sie bei der Goldenen Henne auftreten wird. Schlussendlich überraschte die Chartstürmerin am Freitagabend die Fernsehzuschauer tatsächlich mit ihrem TV-Comeback. Denn die Blondine gewann in der Kategorie "Entertainment" und nahm ihre Trophäe persönlich entgegen. Nur einen Tag nach ihrem Sieg bedankt sich die "Achterbahn"-Interpretin nun im Netz für ihren Preis.

Die Musikerin schreibt zu einem Bild von sich, wie sie mit ihrer Goldenen Henne posiert, dass sie bereits stolze Besitzerin von acht glänzenden Hühner sei. Die Ehrung für ihre "Helene Fisher Show" sei in diesem Jahr eine bittersüße Angelegenheit, da diese wegen der Pandemie nicht stattfinden könne. Der "Atemlos durch die Nacht"-Hitmacherin "blutet das Herz", weil 2020 ausgerechnet auch das zehnte Jubiläum ihrer Show markiert. "Aber ich möchte euch wissen lassen, wie sehr ich mich deshalb über die Auszeichnung gefreut habe, da ich erneut spüren durfte, dass ihr es wertschätzt, mit welcher Akribie wir diese Show behandeln", betont die gebürtige Russin.

Helene bedankte sich aber nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei Florian Silbereisen (39) – ihrem Ex-Partner – der auch bei der Preisverleihung anwesend war. Mit einem kleinen Seitenhieb an die Presse, die "immer und überall dabei" sei, scherzte die Entertainerin: "Danke mein lieber Florian, dass du 'extra' den Saal verlassen hast, nur um noch ein bisschen mit uns zusammen zu sein."

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der Goldenen Henne in Berlin im September 2012

Anzeige

Actionpress/ KS-Fotografie Helene Fischer, Sängerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de