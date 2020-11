Wenn das nicht mal ein niedliches Throwback-Bild ist! Die Kardashians machen jedes Jahr aufs Neue mit ihren ausgefallenen Halloween-Kostümen auf sich aufmerksam. Auch dieses Jahr ist der prominente Reality-TV-Clan voll im Gruselfieber. Familienoberhaupt Kris Jenner (64) verleiht ihrer Freude über das schaurige Fest mit einer Serie von nostalgischen Fotos Ausdruck – und postet ein zuckersüßes Bild von sich mit Kylie (23) und Kendall (24) im spektakulären Piraten-Look!

Auf Instagram präsentierte die sechsfache Mutter eine Auswahl an Bildern aus unterschiedlichen Jahren, auf denen Familie und Freunde in einfallsreichen Halloween-Verkleidungen zu sehen sind. Auch Kylie und Kendall sind auf einem der Schnappschüsse gemeinsam mit Mama Kris abgebildet – darauf sind sie noch Kinder. Das Trio ist in tolle Kostüme gehüllt: Alle drei sind zu diesem besonderen Anlass als Piraten verkleidet.

Kris scheint mächtig Spaß an der traditionellen Kostümierung zu haben: Über die Jahre schlüpfte die Reality-TV-Persönlichkeit in die unterschiedlichsten Rollen. Auch dieses Jahr überzeugt sie mit einer kreativen Verkleidung: Die Geschäftsfrau zeigte sich als Jack Skellington und erntete dafür von ihren Followern große Bewunderung.

Getty Images Kris Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner im März 2020

Instagram / krisjenner Kris Jenner als Jack Skellington, Halloween 2020

