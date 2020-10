Kylie (23) und Kendall Jenner (24) feiern ein Kostüm-Revival! Fans des Kardashian-Jenner-Clans wissen Bescheid: Halloween hat bei der Familie einen hohen Stellenwert. Jedes Jahr zelebrieren die Schwestern das Gruselfest mit dicken Partys und ausgefallenen Kostümen. Auch Kylie und Kendall sind als Nesthäkchen mit dieser Tradition aufgewachsen und fingen schon in ihrer Kindheit mit originellen Kostümierungen an. Eine Schwestern-Verkleidung ist dabei besonders im Gedächtnis geblieben – und die stellten die zwei Reality-Bekanntheiten nun ziemlich gelungen nach!

Supporter können sich schon denken, um welchen Look es sich handelt: Als Kinder setzten sich Kylie und Kendall jeweils Bob-Perücken auf, schmissen sich in kitschigen Glitzerfummel und grinsten wie die Orgelpfeifen in die Kamera. Eine Aufnahme, die auch Jahre später noch für Lacher sorgt. Beim diesjährigen Halloween-Fest griffen Kylie und Kendall dann tief in die Trickkiste, wie ein Posting in der Instagram-Story beweist: Sie stellten den berühmten Kinder-Schnappschuss nach – allerdings gab es dafür eine ganz schön heiße Kostüm-Überarbeitung. Kylie, mit rosafarbenen Bob, wandelte das damalige Hängerkleid in ein Crop-Top, Mini-Rock und Falten-Stulpen um. Kendall, mit silberfarbenen Haar, setzte ebenfalls auf ein Crop-Top und einen funkelnden Rock mit superhohem Schlitz.

Für Kylie ist es aber längst nicht das erste und einzige Gruselfest-Outfit. Gerade erst hüllte sie sich in einen sexy Power-Rangers-Anzug. Die Mama von Stormi Webster (2) und ihre Freunde stellten zusammen die gesamte, bunte Superhelden-Truppe nach.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Die Schwestern Kendall und Kylie Jenner, Januar 2017

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Freunden an Halloween 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de