Pierce Brosnan (67) nimmt rührend Abschied von Sean Connery! Am vergangenen Samstag stand die Filmwelt für einen Augenblick still: Schauspiellegende Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren im Beisein seiner Familie auf den Bahamas gestorben. Der Schotte machte sich allen voran als James Bond einen Namen – ganze siebenmal wurde er zum britischen Geheimagenten. Nachdem sich bereits der aktuell noch amtierende 007 Daniel Craig zu Connerys Tod geäußert hatte, widmet ihm nun auch der frühere James-Bond-Star Pierce Brosnan emotionale Zeilen.

"Sir Sean Connery, Sie waren der beste James Bond überhaupt, sowohl in meiner Kindheit als auch später als Mann, als ich selbst zu James Bond wurde", schreibt die Hollywood-Größe auf Instagram und betont weiter: Sein Wirken auf der Leinwand werde nie in Vergessenheit geraten und für immer weiterleben. "Sie haben uns, die wir in Ihre symbolträchtigen Fußstapfen getreten sind, den Weg geebnet. Alle schauten wir mit Ehrfurcht und Bewunderung zu Ihnen auf, während wir an unseren eigenen Interpretationen der Rolle gearbeitet haben", beteuert Pierce.

Abschließend betont der Mamma Mia-Darsteller: "Sie waren in jeder Hinsicht beeindruckend, als Schauspieler und als Mensch, und Sie werden es bis zum Ende aller Zeit bleiben." Ihm und der ganzen Welt werde Connery fehlen, er werde auf ewig geliebt werden.

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Getty Images Sean Connery am Set von "Woman of Straw" in London im Oktober 1963

Getty Images Pierce Brosnan auf dem 45. Deauville American Film Festival

