Sean Connery (✝90) ist für viele unvergessen als erster Darsteller der James-Bond-Reihe. Doch bereits 2003 zog der Schauspieler einen endgültigen Schlussstrich unter seine Karriere. Der Grund laut Filmstarts.de: Sein letzter Film "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" enttäuschte ihn derart, dass er beschloss, in den Ruhestand zu gehen. In der Verfilmung der gleichnamigen Comicreihe spielte der Schotte die Figur Allan Quatermain, den Anführer einer Truppe literarischer Heldenfiguren, die zusammen eine Katastrophe abwenden sollen. Doch der Film fiel bei Kritikern durch, wie etwa die Seite Rotten Tomatoes mit nur 16 Prozent positiven Bewertungen zeigt. Sean selbst erklärte später, dass es vor allem das schwierige Arbeitsumfeld war, das ihn zum Abschied bewegte.

Bereits nach der Veröffentlichung des Films äußerte sich Sean offen über seine Frustration. In einem Interview mit New Zealand Herald beschrieb er die Erfahrung am Set und in der Filmbranche als zunehmend belastend. "Ich habe genug von den Idioten", sagte er und zielte damit besonders auf die wachsende Diskrepanz zwischen talentierten Filmschaffenden und denjenigen, die nur das Finanzielle im Blick hätten ab. Trotz solider Einspielergebnisse an den Kinokassen hatte der Action-Abenteuerfilm sowohl mit seiner Regie als auch mit seiner technischen Umsetzung zu kämpfen – aus Sicht vieler ein unglücklicher Abschluss für eine sonst beeindruckende Karriere. In Klassikern wie "Goldfinger", "Der Name der Rose", "Indiana Jones" oder Oscar-Preisträger "The Untouchables" hatte Sean seine Schauspielkunst immer wieder unter Beweis gestellt. Zudem wurde er einst zum "Sexiest Man Alive" gewählt.

Abseits des Rampenlichts genoss Sean ein zurückgezogenes Leben auf den Bahamas mit seiner Frau Micheline Roquebrune, mit der er seit 1975 glücklich verheiratet war. Auch in Interviews betonte er immer wieder, wie wichtig ihm dieses private Glück war, besonders nach einem bewegten Leben im Rampenlicht. Sean verstarb am 31. Oktober 2020 im Alter von 90 Jahren und bleibt als Leinwandlegende unvergessen.

Sean Connery in "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen"

Hulton Archive/Getty Images Sir Sean Connery als James Bond

