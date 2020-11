Seit mittlerweile zwei Jahren ist Dagi Bee (26) mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (26) glücklich verheiratet. Die beiden lernten sich schon kennen, als sie noch mit Ex-Freund Timo (28) in einer Beziehung war. Nachdem die Liebe zwischen den YouTubern zerbrochen war, machte die 26-Jährige kurze Zeit später ihre Partnerschaft mit dem Musikproduzenten öffentlich. War also schon lange vorher alles zwischen den beiden aus? Dagi teilte nun genaue Details zu ihrer Trennung damals.

In ihrem neusten YouTube-Video erzählt die Influencerin: "Ich kann euch genau sagen, wann wir uns getrennt haben, und zwar an unserem Vierjährigen." Am 15. Juni 2015 hätten die beiden offiziell ihre Beziehung beendet, doch schon davor sei die Liebe so gut wie tot gewesen. "Auch sehr hart war, wie wir uns getrennt haben: übers Handy", gibt Dagi außerdem preis. Die Blondine betont jedoch, dass die Art und Weise für das ehemalige YouTube-Paar kein Problem gewesen sei, da der Entschluss von beiden Seiten gekommen sei.

Immer wieder kursierten Gerüchte dazu im Netz, dass der Web-Star seinen damaligen Freund mit Eugen betrogen haben soll. Dagi sagt jedoch ganz klar: "Nein, da lief überhaupt nichts." Die beiden hätten damals ausschließlich beruflichen Kontakt gehabt und seien sich erst nach dem Liebesaus mit Timo näher gekommen.

Instagram / dagibee Dagi Bee, deutsche YouTuberin

Instagram / lionttv LionT, YouTube-Star

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im Oktober 2020

