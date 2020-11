Dagi Bee (26) teilt mit ihren Followern vieles aus ihrem Leben. Dabei fällt auf, dass sie häufig auf Reisen ist und gerne das ein oder andere Designerteil trägt. Erst vor Kurzem verriet die Beauty, dass ihre teuerste Handtasche einen Wert von 6.500 Euro haben soll. Der YouTube-Star kann aber auch anders: Dagi beteuert, dass sie ihren Status als Promi nicht ausnutzt!

In ihrem neusten YouTube-Video beantwortet sie ganz offen einige Fragen ihrer Fans. Auf die Frage, ob die 26-Jährige ihren Namen schon einmal zu ihrem Vorteil verwendet hat, reagiert sie belustigt. Denn ihren wahren Beruf erwähnt sie gegenüber Fremden eigentlich nie. Wenn ihre berufliche Situation dann doch einmal zur Sprache kommt, sage sie entweder, dass sie Studentin sei oder ihre eigene Modemarke habe. "Ich will, dass die Leute mich behandeln wie jeden anderen [...]", erläutert die Unternehmerin ihr Handeln. Sie fände es viel schöner, ihren Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen, erklärt sie in ihrem Video weiter.

Das ein oder andere Mal ist es dann aber doch vorgekommen, dass Dagi sich dank ihres bekannten Namens einen Vorteil verschaffen konnte. Die Blondine gibt ehrlich zu, dass bei Tischreservierungen in Restaurants, die vermeintlich ausgebucht sind, der Trick mit dem berühmten Namen ganz hilfreich sein kann.

Instagram / dagibee Dagi Bee auf den Malediven, 2019

Instagram / dagibee Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2020

