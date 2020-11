Chadwick Bosemans (✝43) Bruder litt an der gleichen Krankheit wie sein verstorbener Angehöriger. Vor mittlerweile zwei Monaten hatten sich die Familie und Fans des Schauspielers von Chad verabschieden müssen – der Black Panther-Star verlor einen über vier Jahre andauernden Kampf gegen den Darmkrebs. Nun teilt sein älterer Bruder Kevin Boseman eine gleichzeitig erschütternde und aufbauende Nachricht mit seinen Followern: Auch er habe an der Erkrankung gelitten!

Der 48-Jährige befindet sich in einer Phase, in der chronische Krankheitszeichen nachlassen – das bedeutet in seinem Fall, dass er seit zwei Jahren ohne Krebssymptome lebt: "Heute ist mein offizielles zweijähriges Remissionsjubiläum. Bei mir wurde 2018 Krebs diagnostiziert und ich habe mich einer Chemotherapie unterzogen", erklärte er Mitte Oktober in seiner Instagram-Story. Diese Nachricht habe Kevin unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen wollen, da dieses Jahr durch die Gesundheitskrise für so viele von Verlusten und Tragödien geprägt sei: "Aber das sind gute Neuigkeiten. Etwas zum Lächeln. Ich hoffe, du lächelst mit mir!"

Seinem berühmten Bruder erging es tragischerweise anders mit der tückischen Krankheit – auch deshalb bat Kevin die Internetuser, stets auf ihre Gesundheit achtzugeben und diese an erste Stelle zu setzen: "Dass wir ein Morgen erleben, ist nämlich nicht selbstverständlich. Doch Vorsorgeuntersuchungen retten tatsächlich Leben."

