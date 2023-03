Kollegen gedenken Chadwick Bosemans (†43) bei den Oscars

Chadwick Boseman (✝43) war für viele der Black Panther. Seine Rolle im Marvel-Film war eine Inspiration für viele. 2020 verstarb der Schauspieler überraschend an Krebs. Seine Familie und Freunde ehren ihn nach wie vor bei jeder Gelegenheit. Seine Familie ist dankbar, dass Chadwick nicht in Vergessenheit gerät. So dankten ihm viele seiner ehemaligen Kollegen bei den diesjährigen Oscars für seine Hinterlassenschaft!

Bei den Oscars am Sonntag wurde Chadwick gleich von mehreren seiner Schauspiel- und Setkollegen erwähnt und geehrt. Auch Danai Gurira (45) schwärmte bei den Academy Awards von ihrem verstorbenen Kollegen: "Chadwicks künstlerisches Schaffen, seine Anziehungskraft und seine Menschlichkeit haben eine Spur in unseren Herzen hinterlassen", erklärt sie vor der "Lift Me Up"-Performance durch Rihanna (35), ein Song, der auch als Hommage für den verstorbenen Schauspieler geschrieben wurde.

Sein Cousin Allen erklärte jetzt gegenüber TMZ: "Es ist unglaublich, wie sein Vermächtnis weiterlebt! [...] Er war ein König im Film, aber es scheint, als sei er ein echter König für viele, auch in unserer Familie." Chadwick sei zwar nicht mehr unter ihnen, sein Geist sei nun aber Teil seiner Freunde und Schauspielkollegen auf der größten Bühne Hollywoods.

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman bei den Oscars, 2018

Anzeige

Getty Images Angela Bassett und Chadwick Boseman im Janaur 2018

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan, Chadwick Boseman und Angela Bassett im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de