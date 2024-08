"Black Panther"-Star Chadwick Boseman hat vierten Todestag

Chadwick Boseman (✝43) wurde zu Lebzeiten vor allem durch seine Darstellung des Marvel-Superhelden Black Panther im gleichnamigen Film bekannt. Heute jährt sich der Todestag des Hollywoodstars bereits zum vierten Mal. Sein Ableben kam damals ziemlich unerwartet, denn für viele Jahre hatte der Schauspieler seinen Darmkrebskampf geheim gehalten. Ihm erlag er letztendlich, und erst kurz nach seinem plötzlichen Tod wurde die schwere Erkrankung des Filmstars publik gemacht.

Wie schmerzlich der Verlust des 43-Jährigen ist, machte Chadwicks Ehefrau Taylor Simone Ledward unter anderem am Geburtstag ihres verstorbenen Mannes deutlich. "Wenn ich mit Gott rede, dann danke ich ihm für die Zeit. Happy Birthday, Engel", schrieb die Witwe im November vergangenen Jahres auf Instagram. Zudem teilte sie zwei Paarfotos, auf denen sie und ihr Liebster unbekümmert vor Glück strahlen.

Nicht nur zu Lebzeiten konnte Chadwick einige Auszeichnungen und Erfolge verzeichnen – auch nach seinem Tod erreichte der gebürtige US-Amerikaner einen bemerkenswerten Meilenstein. In diesem Jahr wird der Verstorbene posthum einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Dieser wird in der Kategorie Motion Pictures zu finden sein. Wann genau die Feierlichkeiten und die Zeremonie stattfinden, ist bisher aber noch nicht bekannt.

