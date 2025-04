Regisseur Ryan Coogler erinnert sich an Chadwick Boseman (†)

Regisseur Ryan Coogler (38) hat in einem Gespräch mit The Guardian über den tragischen Verlust seines Freundes und Kollegen Chadwick Boseman (✝43) gesprochen. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als König T'Challa in Black Panther bekannt wurde, verstarb 2020 an Darmkrebs. Ryan beschreibt die Zeit nach dem Tod Chadwicks als Phase "komplizierter Trauer", in der er lange mit der Idee rang, überhaupt weiter Filme zu machen. "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte: 'Ich höre mit diesem Geschäft auf.' Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder einen Film machen wollte, geschweige denn einen weiteren Black Panther-Film", sagte er.

Trotz des Schmerzes entschied sich Ryan, sich dem Projekt "Wakanda Forever" zu widmen. Das Drehbuch wurde von ihm und Co-Autor Joe Robert Cole so angepasst, dass es Chadwicks Tod nicht einfach überging, sondern thematisierte und ihm Tribut zollte. "Manchmal ist es eine Erleichterung, etwas zu tun zu haben, damit man sich nicht in diesem schrecklichen Gefühl verliert", erklärte Ryan. Doch nach Fertigstellung des Films wurde ihm die Endgültigkeit des Verlustes besonders bewusst. "Nach der Veröffentlichung des Films brach mein Herz fast noch mehr", sagte er, denn das Werk hatte ihn von der bitteren Realität abgelenkt: Chadwick würde niemals wieder in einem Film mitspielen.

Neben seiner Arbeit an "Black Panther" findet Ryan auch in anderen Projekten neue kreative Wege, um weiterzumachen. Sein neuestes Werk, "Sinners" mit Michael B. Jordan (38) in der Hauptrolle, deutet auf spannende neue Vorhaben hin. Der Regisseur betont trotz der düsteren Elemente des Films, dass er nichts so Einfaches wie einen Vampirfilm machen wollte. Seine Beziehung zu Chadwick wird weiterhin eine tiefe emotionale Bedeutung für ihn haben. In Interviews sprach Ryan oft bewundernd über die Stärke seines Freundes, der trotz seiner Krankheit weiterarbeitete, ohne sein Leiden öffentlich zu machen. Die beiden pflegten eine enge Freundschaft, die weit über den Erfolg von "Black Panther" hinausging.

Getty Images Ryan Coogler bei den AFI Awards, 2019

Getty Images Ryan Coogler und Chadwick Boseman, Juli 2016