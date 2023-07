Chadwick Boseman (†43) bekommt posthum Walk-of-Fame-Stern!

Chadwick Boseman (✝43) wird für immer in Erinnerung bleiben. Im Jahr 2020 wurden tragische Neuigkeiten über den Black Panther-Darsteller laut: Der Marvel-Star war an den Folgen seines Darmkrebses überraschend verstorben. Das versetzte nicht nur die Fans, sondern auch die Freunde und Familie des Schauspielers in große Trauer – doch jetzt gibt es einen kleinen Lichtblick für sie: Chadwick erhält posthum einen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles.

Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, wird der Verstorbene 2024 an einem prestigeträchtigen Ort geehrt werden: Er bekommt einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. So wird dieser in der Kategorie "Motion Pictures" zu finden sein. Wann genau die Zeremonie stattfinden wird, ist bislang noch unklar. "Das Auswahlkomitee, das sich aus Walk-of-Fame-Mitgliedern zusammensetzt, wählt jedes Jahr sorgfältig eine Gruppe von Preisträgern aus, die verschiedene Genres der Unterhaltungswelt repräsentieren", begründet die Vorsitzende die Entscheidung.

Neben Chadwick werden auch andere bekannte Gesichter einen Stern bekommen: So sollen unter anderem die Schauspieler Chris Pine (42), Michelle Yeoh (60) und Gal Gadot (38) für ihre Arbeit vor der Kamera geehrt werden. Auch Sängerin Gwen Stefani (53) soll ausgezeichnet werden.

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman bei der "Black Panther"-Weltpremiere 2018

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman im März 2019

Anzeige

Getty Images Michelle Yeoh im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de