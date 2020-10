Michael Wendler (48) will es offenbar allen zeigen! Sein Abgang kam überraschend: Vor wenigen Wochen gab der Pop-Schlagerstar seinen Ausstieg aus der DSDS-Jury bekannt und kommunizierte im gleichen Atemzug noch verschwörungstheoretische Ansichten. Danach wurde es recht ruhig um den Sänger und Kollegen und Fans munkelten bereits, seine Karriere sei damit am Ende. Doch der Wendler selbst hält von diesen Vermutungen nichts: Er kündigte nun ganz ausdrücklich sein Comeback an!

Zugegeben: Ein wenig kryptisch sind die neuesten Postings in seiner Instagram-Story schon. So teilte er zuerst ein Zitat, unter anderem mit den folgenden Zeilen: "Wir leben auf dem Höhepunkt der Zeit in einer falschen Welt. Deshalb wird man gemieden, wenn man echt ist. [...] Es erfordert ernsthaften Mut, jetzt echt zu sein." Im direkten Anschluss folgte ein Plakat, das die Umrisse des Wendlers mit Sonnenbrille und Pfeife im Mund zeigen. Dazu schrieb er schlicht: "Zurück am 03. November."

Ob es sich dabei um neue Musik oder eine andere Art Auftritt handelt, ließ der 48-Jährige erst einmal offen. Dass er sich nach dem Eklat aber augenscheinlich doch nicht kompett von seiner Fan-Gemeinschaft auf der populären Foto-Plattform zurückziehen möchte, obwohl er diese stark kritisiert hatte, deutete sich bereits kürzlich an, als er ein Bild von sich und seiner Frau Laura (20) teilte.

ActionPress Michael Wendler bei den DSDS-Dreharbeiten

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

ActionPress Michael Wendler im März 2020 in Köln

