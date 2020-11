Diese Nachricht dürfte nicht gerade auf Begeisterung gestoßen sein! Am Sonntagnachmittag hatte sich Love Island-Beauty Sandra Janina mit einem traurigen Beziehungsupdate bei ihren Fans gemeldet: Ohne vorab privat mit ihm gesprochen zu haben, trennte sie sich via Social Media von ihrem TV-Partner Henrik Stoltenberg. Doch wie hat der Bonschlonzo-Erfinder auf das Trennungs-Statement reagiert? Das verrät Sandra jetzt im Gespräch mit Promiflash.

"Er hat mir eine Sprachnachricht gesendet. Diese war allerdings nicht unbedingt freundlich", plaudert die 21-Jährige gegenüber Promiflash aus, stellt aber klar, dass sie damit bereits gerechnet hatte. Dass Henrik nicht begeistert war, dass seine Ex den Schlussstrich vor den Augen der Community auf Instagram gezogen hat, sei ihrer Meinung nach abzusehen gewesen. Was genau der Politiker-Enkel in der Sprachnachricht gesagt hat, bleibt jedoch vorerst das Geheimnis der beiden ehemaligen Turteltauben.

Doch warum ist aus dem Flirt eigentlich keine ernsthafte Beziehung geworden? Das erklärte zumindest Henrik in seiner Story: Auch wenn Sandra eine tolle Frau sei, habe es einfach nicht gepasst. "Am Ende des Tages muss ich sagen, hat sie mich schon sehr eingeengt und war auch ein bisschen besitzergreifend", meinte er außerdem. Laut der Erfurterin habe es sich Henrik in den vergangenen Wochen aber – um es in seiner Sprache zu sagen – mächtig "verschnitzelt".

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Sandra Janina und Henrik Stoltenberg im Oktober 2020 in Köln

Anzeige

RTLZWEI Henrik auf "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de