Seit heute Mittag ist bekannt, dass der Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (33) und seine Partnerin Lea nicht mehr zusammen sind. Im Sommer 2019 waren die beiden zum ersten Mal Eltern geworden. Bis zuletzt deutete bei der jungen Familie nichts auf eine Krise hin – dennoch machte Lea nun öffentlich, dass sie und Patrick "es nicht geschafft" hätten. Komischerweise sprach Patrick nur wenige Stunden zuvor noch von einem Geschwisterchen für Lilly!

Am Abend vor dem großen Liebesschocker beantwortet Patrick in seiner Instagram-Story einige Fan-Fragen. Dabei wollten die Follower – natürlich ohne jegliche Vorahnung der Trennung – unter anderem wissen, ob seine kleine Tochter irgendwann ein Geschwisterchen bekommt. Da Patrick und Lea gerade dabei sind, ein Haus zu bauen, antwortete der SixxPaxx-Stripper darauf mit einem Foto der geplanten Wohnraumaufteilung und erklärte: "Also im Grundriss steht 'Kind zwei'. Ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht."

Ob der Papa vielleicht gar nicht wusste, dass seine Freundin schon kurz darauf einen Schlussstrich ziehen würde? Sogar zum Thema Glück fand Patrick in seiner Story sehr positive Worte. "Nicht nach dem Glück suchen, sondern einfach dein Leben leben und genießen und das Glück wird dich finden." Bisher hat sich der Tänzer auch weiterhin nicht zur Trennung geäußert.

Anzeige

RTL2 Patrick Fabian als André bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Freundin Lea

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin Lea im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de