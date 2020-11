Ist das das heiß ersehnte Paar-Outing? Schon kurz nach Anne Wünsches (29) Trennung von ihrem Ex Karim kursierten Gerüchte, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat – und zwar Ruben Rodriguez. Die Influencerin gab letztendlich zu, dass sie den SixxPaxx-Stripper gerade besser kennenlernen würde. Kurz darauf teilte er einen Kuss-Clip. Und jetzt sieht es fast so aus, also wolle Anne die Beziehung offiziell machen.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin am Dienstag ein Strahle-Selfie, das offenbar ihre aktuelle Stimmung wiederspiegeln sollte. "Ich bin glücklich über meine Locken, glücklich über mein Leben, meine tollen Freunde, meine gesunde Familie" – und: "meinen tollen Partner." Stecken Ruben und sie etwa nicht länger in der Kennenlern-Phase und sind nun fest zusammen? Das ließ sie offen.

Im Übrigen hat Anne unter dem Beitrag auch die Kommentarfunktion deaktiviert – vermutlich, um ihren Hatern keine Plattform zu geben. "Und solange ich so glücklich bin, wird es für negative Menschen schwer, mir das kaputtzumachen", stellte sie zudem klar.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez im Februar 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2020

