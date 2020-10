Ist das endlich der Liebes-Beweis? Seit ihrer Trennung von Karim wird darüber gerätselt, ob die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin Anne Wünsche (29) mit dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez zusammen ist. Immerhin soll sie sich oft seine Shows ansehen und auch privat mit ihm verkehren. Im Promiflash-Interview gaben beide bisher an, dass sie dabei wären, sich besser kennenzulernen. Doch sind sie jetzt wirklich offiziell ein Paar?

Wie es aussieht, sind die beiden langsam bereit, ihr Glück mit der ganzen Welt zu teilen – das lässt jetzt ein kurzes Video vermuten, welches Ruben in seiner Instagram-Story veröffentlicht hat. In dem Clip sieht man ihn mit Anne auf der Rückbank eines Autos sitzen und sie küssen sich. Sie wirken dabei sehr vertraut. Wenn das mal nicht ein offensichtliches Liebes-Outing ist. Scheint, als hätte sich der Tänzer ganz langsam in Annes Herz gestrippt.

Anne verriet vor Kurzem noch in einem Statement, dass ihr Liebesleben niemanden etwas angehen würde, so lange sie nichts dazu sagen möchte. Jetzt will sie sich anscheinend aber nicht mehr zurückhalten. Glaubt ihr, dass auf ihrer Instagram-Seite auch bald der erste Liebes-Post erscheint? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Verum Vivet Ruben Rodriguez, Stripper

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, September 2020

