Traurige Nachrichten von DaBaby machen die Runde. Der US-Amerikaner hat vor sechs Jahren angefangen, Musik zu machen, und schaffte damit schließlich den großen Durchbruch. Während der 28-Jährige bisher größtenteils mit seinem musikalischen Content für Schlagzeilen gesorgt hat, gerät er nun wegen einer familiären Tragödie in die Medien: Sein älterer Bruder Glenn Johnson hat sich am vergangenen Dienstag das Leben genommen.

Insider sprachen mit TMZ über die Ereignisse. Demnach starb Glen in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina an einer selbst zugefügten Schusswunde. Zuvor hatte er im Netz ein Video geteilt, in dem er mit einer Pistole im Auto sitzt und sichtlich mitgenommen aussieht. Weinend erklärt er in dem Clip, dass ihm in der Vergangenheit viel Unrecht widerfahren sei. Glen hinterlässt neben seinem berühmten Bruder drei Töchter und einen Sohn.

Nach seinem Verlust meldete sich der Künstler wenige Stunde später auf seinem Instagram-Account zu Wort. Mit den Lyrics seines Songs "Intro" schien er seine momentane Gefühlslage auszudrücken: "Mein Bruder denkt, dass wir ihn nicht lieben und wir ihn leiden lassen, als wären wir keine Familie", heißt es darin unter anderem.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

