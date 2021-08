Madonna (62) weist DaBaby (29) in seine Schranken! Eigentlich könnte es für den Rapper karrieretechnisch besser kaum laufen: Innerhalb von wenigen Jahren schaffte er es nach ganz oben – seine steile Karriere könnte nun allerdings ein jähes Ende finden. Der Musiker provozierte mit homophoben Äußerungen nämlich einen gewaltigen Shitstorm. Nachdem diverse Stars sich bereits von dem US-Amerikaner distanzierten, meldet sich jetzt auch Madonna zu Wort – und verpasst DaBaby eine ordentliche Abreibung!

DaBaby hatte beim Rolling Loud Festival in Miami gegen Homosexuelle gefeuert und behauptet, HIV und AIDS seien "Schwulen-Krankheiten", an denen man innerhalb von zwei oder drei Wochen sterben könne. Popikone Madonna ließ den "Ball If I Want To"-Interpreten mit diesen unaufgeklärten Aussagen nicht davonkommen: Die Sängerin erklärte auf Twitter, dass heute keiner aufgrund von diversen Behandlungsmöglichkeiten innerhalb von so kurzer Zeit an HIV oder AIDS sterben würde. "Menschen wie du sind der Grund, warum wir weiterhin in einer Welt voller Angst leben", wetterte Madonna.

"Alle Menschen sollten mit Würde und Respekt behandelt werden, unabhängig von ihrem Aussehen, ihrem Geschlechts, ihrer sexuellen Vorlieben oder ihrer religiösen Ausrichtung", machte die 62-Jährige weiterhin mehr als deutlich – und erntete für diese Ansage eine Menge Zuspruch.

Getty Images DaBaby auf dem Rolling Loud Festival im Juli 2021 in Miami

Getty Images Madonna im Metropolitan Museum of Art in New York, 2017

Getty Images Madonna bei den Grammy Awards, Februar 2015

