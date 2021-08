Für DaBaby (29) fand der Festival-Sommer nun ein jähes Ende! Der Rapper sorgte mit homophoben Aussagen weltweit für große Empörung: Unter anderem bezeichnete er HIV und AIDS bei einem seiner Auftritte als "Schwulen-Krankheiten" – dafür bekam der Musiker reichlich Kritik. Nun folgen auch die drastischen Konsequenzen für diese Äußerungen des US-Amerikaners: DaBabys Auftritt auf dem Festival Lollapalooza ist jetzt gecancelt worden!

Auf Twitter verkündeten die Veranstalter des Events, dass sie DaBaby nach dessen Aussagen keine Plattform mehr bieten wollen. "Lollapalooza wurde auf Vielfalt, Inklusivität, Respekt und Liebe begründet. Vor diesem Hintergrund wird DaBaby heute Abend nicht mehr im Grant Park auftreten", hieß es in dem Statement. Auch bei anderen Großveranstaltungen wurde der "Ball If I Want To"-Interpret aus dem Line-Up gestrichen.

DaBaby unternahm derweil den Versuch zur Schadensbegrenzung. "Ich möchte mich bei der LGBTQ+-Community für die verletzenden und triggernden Kommentare entschuldigen, die ich gemacht habe", schrieb der 29-Jährige kürzlich auf Instagram.

Getty Images DaBaby auf dem Rolling Loud Festival im Juli 2021 in Miami

Getty Images DaBaby im Juli 2021 in New York City

Getty Images DaBaby im Januar 2020 in Los Angeles

