Mit diesem Bild überraschte Nicki Minaj (37) ihre Fans! Die amerikanische Rapperin und ihr Mann Kenneth Petty sind frischgebackene Eltern – Ende September erblickte ihr kleiner Sohn das Licht der Welt. Den Namen ihres ersten Kindes hat die Sängerin bisher aber noch nicht verraten. Jetzt teilte die "Pills N Potions"-Interpretin ein Throwback-Pic von ihrer Schwangerschaft und kündigte damit gleichzeitig ihren neuen Song "What That Speed Bout" an!

Auf Instagram teilte die Rapperin jetzt ein Foto, auf dem sie in einem grünfarbenen Neon-Outfit neben dem Rapper YoungBoy Never Broke Again posiert. Weil die 37-Jährige lediglich ein kurzes Crop Top trägt, sticht ein Detail sofort ins Auge: Nickis riesiger Babybauch! Zu ihrem Look kombinierte die hochschwangere Beauty dabei silberne Overknee-Stiefel – damit hat Nicki bewiesen, dass die Schwangerschaft sie nicht davon abgehalten hatte, ihrem sexy Style treu zu bleiben! In der Bildunterschrift wies die Musikerin ihre Fans zudem darauf hin, dass sie ab Donnerstag das Video zur neuen Single "What That Speed Bout" im Netz anschauen können.

Nicki machte ihre Schwangerschaft im Juli öffentlich gemacht, indem sie Bilder von einem Fotoshooting postete, bei dem sie ihre große Babykugel gekonnt in Szene setzte. Pünktlich zu ihrem einjährigen Hochzeitsjubiläum mit Kenneth teilte die Chart-Stürmerin vor Kurzem zudem auch das erste Foto von ihrem kleinen Sprössling.

Getty Images Nicki Minaj im August 2017

Getty Images Nicki Minaj und ihr Mann Kenneth Petty im Februar 2020

Getty Images Nicki Minaj im November 2018

