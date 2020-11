Caroline Robens steht voll und ganz hinter ihrem Mann Andreas Robens! Gerade erst durfte das Auswandererpaar einen großen Erfolg verbuchen: Die Goodbye Deutschland-Stars haben die diesjährige Chaos-Staffel von Das Sommerhaus der Stars für sich entschieden. Nach den Dreharbeiten ging es für den Bodybuilder das erste Mal zum Beauty-Doc, um sich die Augenbrauen liften und Botox spritzen zu lassen. Für seine Ehefrau sind Eingriffe dieser Art nichts Neues. Doch was sagt sie dazu, dass nun auch ihr Andreas nachhelfen ließ?

Promiflash hat bei Caro nachgefragt. Wie steht Andreas' Liebste dazu, dass ihr Mann den einen oder anderen "Makel" an sich ausmerzen wollte? "Ich persönlich finde es toll, wenn auch Männer etwas machen lassen. Es steht ja nirgends geschrieben, dass Schönheitseingriffe nur für Frauen geeignet sind", stellte sie klar. Ihre bessere Hälfte fühle sich mit dem Ergebnis jetzt viel wohler und das sei doch die Hauptsache. "Jeder Mensch darf sich schön fühlen – egal, ob Mann oder Frau", schloss sie ab.

Auch Caro hat schon eine Reihe an Schönheitsoperationen hinter sich gebracht. So ließ sie sich bereits die Nase operieren. Nach der Sommerhaus-Ausstrahlung unterzog sie sich außerdem einem Verjüngungsprogramm in Düsseldorf bei Dr. Murat Dağdelen. Dabei ließ sie mit Botox die Stirnfalten behandeln, mit Hyaluronsäure die Lippen fülliger, dass Kinn runder, die Kieferlinie schärfer und die Nase kürzer spritzen. "Am meisten haben mich die Falten auf der Stirn gestört, die wollte ich unbedingt loswerden", erklärte Caro im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas Robens kurz nach seiner ersten Beauty-OP

Instagram / Andreas und Caroline Robens Andreas und Caro Robens am Flughafen

DiaMonD Aesthetics Caroline Robens nach ihrer Beauty-Behandlung

