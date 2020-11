Dieser heiße Anblick lässt Männerherzen höherschlagen! Ihre 484.000 Abonnenten auf Instagram begeistert das Internetmodel Julia Römmelt regelmäßig mit allerlei Hochglanzfotos, auf denen sie ihren knackigen Körper perfekt in Szene setzt. Zwischendurch versorgt sie ihre Follower aber auch mit erotischen Pics in knappen Dessous. Jetzt lässt die Beauty noch tiefer blicken: Julia zog sich für die neue Ausgabe des Playboy aus!

Auf Instagram teilte die Blondine eines der sexy Fotos, die das beliebte Männermagazin von ihr veröffentlichte. "Ich bin so stolz und glücklich, ein Bunny zu sein. Endlich geht ein Traum für mich in Erfüllung", schwärmte der Instagram-Star von der Zusammenarbeit mit der Zeitschrift. Auf dem Schnappschuss blickt die Internetbekanntheit verführerisch in die Kamera, während sie sich völlig nackt auf dem Rücksitz eines Vans befindet. Ins Auge stechen auch Julias Tattoos, die als eine Art Mandala ihren Körper verzieren.

In ihrem Beitrag nutzte die Schönheit auch die Gelegenheit, sich mit ihren Fotos für mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz stark zu machen. "Lasst euch von anderen nicht verunsichern oder kritisieren, lernt euch und euren Körper so zu lieben wie er ist. Wir sind alle einzigartig und besonders!", lautete ihre positive Botschaft an ihre Fans.

Julia Römmelt im Oktober 2020

Julia Römmelt in Germersheim, 2019

Julia Römmelt, 2020

