"Dankbar": Umut Tekin und Julia Römmelt kuscheln im Netz

Es ist nur wenige Tage her, dass Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) das Ende ihrer Beziehung publik machten. Jetzt vergnügt sich der Ex- Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer schon mit einer neuen Reality-Lady – und zwar Julia Römmelt (31). Ob die Verbindung der beiden rein platonisch ist oder nicht, verrät er zwar nicht, dafür bringt er die Gerüchteküche aber mit zahlreichen Fotos und Clips zum Brodeln. Auf Instagram teilt der Influencer gleich mehrere Bilder, auf denen er und Julia kuscheln und sichtlich vertraut wirken. Dazu schreibt er die liebevollen Worte: "Triffst halt dann doch irgendwie Menschen, wo du nie mit gerechnet hast. Bin echt dankbar für die Zeit mit dir."

Aktuell gönnen sich Umut und Julia eine Auszeit auf Mallorca. Auch Emma macht auf der Lieblingsinsel der Deutschen momentan Urlaub – jedoch getrennt von ihrem Ex. Schon gestern teilte der 27-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er und Julia sich in einem Club umarmen und herzlich lachen. Die Meinung seiner Fans dazu fällt gemischt aus: Während viele finden, dass er und das Playmate des Jahres 2021 ein prima Paar abgeben würden, machen ihm einige Nutzer auch Vorwürfe: "Dieses 'sich gegenseitig eifersüchtig machen' – ich finde das so furchtbar."

Gemeint sind die Schlagzeilen rund um Emma. Denn die Ex von Umut hat ebenfalls einen neuen Mann, mit dem sie auffällig viel Zeit auf der Partyinsel verbringt. Sie und die Internet-Bekanntheit Julius Tkatschenko zeigten sich jüngst kuschelnd in der Öffentlichkeit. Ihre Begleitung teilte davon einen TikTok-Clip, der wilde Spekulationen auslöste: "Bin mir ganz sicher, dass die bald zusammen sind, wenn sie es nicht sogar schon sind!" Julius' Kommentar dazu lautete daraufhin nur: "Sind schon zusammen, lol."

Instagram / umut_tekin41 Julia Römmelt und Umut Tekin, April 2025

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko, April 2025

