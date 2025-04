Bändelt Umut Tekin nach Trennung von Emma nun mit ihr an?

Am Samstag gaben Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) ganz überraschend ihre Trennung voneinander bekannt – doch Trübsal blasen steht bei den Realitystars nicht auf dem Tagesplan! Das Ex-Paar vergnügt sich aktuell getrennt auf der Sonneninsel Mallorca und feiert, was das Zeug hält. Eine starke Schulter scheint Umut vor allem in Julia Römmelt (31) – Playmate des Jahres 2021 – gefunden zu haben. Auf Instagram teilen die TV-Bekanntheiten ein sehr vertrautes Bild voneinander, das die beiden beim Tanzen in einem Klub zeigt. Der Ex-Partner von Jana-Maria Herz (33) hält seine weibliche Begleitung fest in den Armen, während beide herzhaft lachen. Die Bildunterschrift lässt eine Menge Raum für Spekulationen: "Dunkle Schwingungen passen besser zu mir."

In der Kommentarspalte spekulieren die Fans bereits wie wild und finden, dass Julia und Umut gut zusammenpassen würden. "Umut blüht ohne toxischen Anhang richtig auf. Schön, das zu beobachten", urteilt ein Social-Media-Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Wie schön, ihr zwei." Welche Beziehung Julia und Umut wirklich verbindet, behalten die Reality-TV-Bekanntheiten vorerst für sich. Der gemeinsame Schnappschuss könnte auch eine Antwort auf ein geteiltes Video von Emma sein. "Das schaut ganz nach einem Bilderschlagabtausch aus", mutmaßt ein User.

Am Sonntag teilte Emma ein TikTok-Video, das sie gemeinsam mit Julius Tkatschenko an der Promenade Mallorcas zeigte. Gemeinsam saßen sie auf einer Steinmauer, lachten und kuschelten sich sogar aneinander. Für die Betrachter des Clips war sofort klar: Hier könnten Gefühle mit im Spiel sein. "Das ging ja schnell bei der" und "Neues Paar, safe", lauteten nur zwei von vielen weiteren Kommentaren.

Instagram / umut_tekin41 Julia Römmelt und Umut Tekin im April 2025

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

