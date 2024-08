Nicht Gigi? Julia Römmelt wünscht sich eine starke Schulter

Immer wieder wird spekuliert, dass zwischen Gigi Birofio (25) und Julia Römmelt etwas läuft. Geäußert haben sich der Allstars-Dschungelcamper und die Influencerin zu den Gerüchten jedoch nie. Stattdessen meldet sich die Beauty nun mit kryptischen Zeilen bei ihren Followern auf Instagram. "Leute, ich brauchte eine kleine Auszeit, daher auch keine Storys", kündigt Julia an und gibt Entwarnung: "Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut!"

Manchmal sei der 30-Jährigen einfach alles zu viel. "Besonders mein Leben – so viele Emotionen, Erlebnisse, Aufs und Abs in so kurzer Zeit", verrät die Blondine weiter und macht dabei offenbar eine vage Äußerung über ihr aktuelles Liebesleben: "Mir fehlt etwas die Beständigkeit, eine starke Schulter, wenn es mal zu viel wird und deshalb werde ich die nächsten Tage auch weniger auf Social Media sein." Dementiert Julia damit die vermutete Romanze mit dem TV-Casanova?

Zuletzt war der 25-Jährige in einer Beziehung mit Dana Feist gewesen. Allerdings trennte sich die Soldatin von ihm, da er ihr mehrfach fremdgegangen sein soll. Kurz nach dem Liebes-Aus stand der Verdacht im Raum, dass Julia die mögliche Affäre von Gigi gewesen sein könnte. Offiziell bestätigt wurde diese Anschuldigung allerdings nie.

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

