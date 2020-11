Hat sie denn selbst auch einen Favoriten bei The Masked Singer? Am vergangenen Dienstagabend musste das Alpaka in der Kostümshow die Maske fallen lassen. Obwohl vieles darauf hindeutete, dass sich hinter dem gut gelaunten und stets perfekt gestylten Kameltierchen ein Influencer stecken könnte, wurden die Zuschauer überrascht. Denn das Alpaka war niemand Geringeres als Sylvie Meis (42). Nach ihrem Exit wollte Promiflash nun von ihr wissen: Fiebert sie trotzdem weiter mit – und falls ja, für wen?

Einen Tag nach ihrem letzten "The Masked Singer"-Auftritt sprach Promiflash mit der Beauty und fragte natürlich auch nach ihrem Favoriten. Doch die ehemalige Let's Dance-Moderatorin gab sich gewohnt unparteiisch: "Ich drücke allen die Daumen! [...] Das ist vielleicht langweilig, aber ich bin für alle!", entgegnete Sylvie und erklärte auch den Grund für diese Antwort: "Ich war dabei und ich weiß, was es bedeutet." Sie selbst habe ihr "Alpakachen" geliebt – "auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewohnt war."

Aber nicht nur das Kostüm war ungewohnt für Sylvie, sondern auch ihre Gesangseinlagen. Denn die Niederländerin sang zum ersten Mal vor einem Publikum. Und das kostete sie ganz schön Überwindung! "Ich hatte schlaflose Nächte deswegen", gestand sie gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Unternehmerin

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das Alpaka alias Sylvie Meis bei "The Masked Singer"

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de