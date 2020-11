Das Singen auf der Bühne fiel Sylvie Meis (42) bei The Masked Singer alles andere als leicht! Die Moderatorin kam am vergangenen Dienstag hinter der Alpaka-Maske hervor. Zuvor trällerte der flauschige Paarhufer "Say So" von Doja Cat, "Hot Stuff" von Donna Summer und schließlich "Like A Virgin" von Madonna (62). Das Rateteam um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) stellte zwar schon fest, dass es sich nicht um eine Berufssängerin handeln könne, feierte die Performances aber trotzdem. Was einige vielleicht niemals geahnt hätten: Sylvie stand noch nie singend auf der Bühne! Promiflash erzählt die gebürtige Niederländerin jetzt, wie sehr ihr ihre Teilnahme Sorgen bereitete.

Sylvie habe ihren ganzen Mut zusammennehmen müssen, um die "The Masked Singer"-Einladung anzunehmen, gesteht sie im Promiflash-Interview. "Und dann kam die erste Gesangsprobe mit dem Coach und ich dachte: 'Oh mein Gott, das kriege ich niemals hin'", erinnert sie sich weiter. Als der Text und der Gesang saßen, kamen die Tanzstunden hinzu! Im Hotelzimmer seien der Moderatorin schließlich Zweifel gekommen, ob sie das alles schaffen würde. "Ich hatte schlaflose Nächte deswegen", resümiert Sylvie.

Für die ProSieben-Sendung habe sie das alles aber gerne auf sich genommen, denn: "Ich finde, dass ‘The Masked Singer’ DAS Showformat weltweit momentan ist, wofür die Leute zu Hause bleiben." Die Kostümsendung versprühe ihrer Meinung nach Glamour, habe ein tolles Rateteam zu bieten und obendrein gebe es Evergreens zu hören und Überraschungen zu erleben. Dafür wollte die Blondine durchaus über ihren Schatten springen.

ProSieben Das "The Masked Singer"-Alpaka

Getty Images Sylvie Meis bei der Bambi Verleihung 2019

ProSieben/Willi Weber Das Alpaka alias Sylvie Meis bei "The Masked Singer"

