Leander Sacher (23) flirtet sich Stück für Stück in Melissas (25) Herz! Zunächst hatte er bei Die Bachelorette schlechte Karten, denn: Die Stuttgarterin erkannte nämlich direkt, dass der Unternehmer ein guter Kumpel von ihrem Ex-Freund Richard Heinze (23) ist. Trotzdem gab sie ihm eine Chance und hat das bisher nicht bereut: Leander scheint ihr richtig gut zu gefallen – so gut, dass sie ihn nun sogar schon vor der Nacht der Rosen in die nächste Runde schickte.

Bei einem Einzeldate hatte Melissa Zeit, den Aachner mal in ganz intimer Atmosphäre besser kennenzulernen. Nachdem sie mit einem Eiskaffee durch die Straßen von Chania, einer Stadt auf Kreta, spaziert waren, ging es auf ein Boot. Und obwohl Leander mit leichter Übelkeit zu kämpfen hatte, schien er bei Melissa gepunktet zu haben. "Also ich fand den Tag richtig schön mit dir. Ich habe das mega genossen und du hast dich irgendwie von einer anderen Seite gezeigt und das gefällt mir", schwärmte Melissa und überreichte ihm daraufhin eine Rose.

Leander gab im Einzelinterview danach zu, dass er kurz überlegt habe, die 25-Jährige zu küssen. Doch der Moment habe seiner Meinung nach einfach nicht gestimmt. Stattdessen ließen sie ihr Rendezvous mit Kuscheln ausklingen. "Ich merke schon, dass es mehr Gefühle geworden sind, weil wir uns jetzt einfach besser kennengelernt haben", lautete Leanders Fazit.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Bachelorette-Boy

Anzeige

TVNOW Melissa in Folge vier von "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Leander Sacher, Bachelorette-Kandidat 2020

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Leander nach dem Date eine Rose bekommen hat? Nein, sie haben sich echt gut verstanden. Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de