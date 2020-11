Ekaterina Leonova (33) gratuliert ihrer Cousine Maria zum Geburtstag! Aber Moment mal – auf den ersten Blick ist gar nicht so leicht zu erkennen, welche der beiden Damen die Let's Dance-Tänzerin ist! Maria wird heute 23 Jahre alt und steht längst nicht so sehr in der Öffentlichkeit wie Ekaterina. Dennoch sei auch sie laut ihres Social-Media-Profils eine professionelle Tänzerin. Aber nicht nur das Können auf dem Parkett scheint in der Familie zu liegen, sondern auch das makellose Aussehen: Ekat und Maria könnten glatt als Zwillinge durchgehen!

"Mein Schatz, ich wünsche dir alles, alles Gute und Liebe zum Geburtstag! Tausende Worte werden nicht reichen, um zu sagen, wie glücklich ich bin, dass ich dich an meiner Seite habe", schwärmt die 33-Jährige über ihre zehn Jahre jüngere Cousine auf Instagram. Auf einem dazugehörigen Schnappschuss lächeln die zwei freudig in die Kamera. Im Zuge der Gesundheitskrise hat Ekat natürlich noch einen besonderen Wunsch an Maria: "Bitte bleib gesund und zusammen überstehen wir alle Schwierigkeiten und schaffen noch so vieles. Ich habe dich sehr lieb", schließt sie ihren Gruß zum Ehrentag ab.

Auch wenn Maria nicht im TV zu sehen ist, hat sie ebenfalls einen eigenen Instagram-Account, auf dem ihr schon beinahe 10.000 Fans folgen. Ihre Follower erfahren auf ihrem Profil auch, warum Ekaterina ihr vor allem Gesundheit wünscht: Neben ihrer Tanzkarriere arbeitet das Geburtstagskind in Köln im Pflegedienst. Das Verhältnis zwischen den Cousinen ist noch dazu sehr innig – Maria hat sich anlässlich ihres Ehrentages extra auf den Weg nach Berlin gemacht, wo die Turniertänzerin sie abholte.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und ihre Schwester Maria in Dubai

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im November 2020

Instagram / maria041197 Maria Leonova, Tänzerin

