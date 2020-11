Diego Maradona (60) musste sich einem medizinischen Eingriff unterziehen. Erst vor wenigen Tagen feierte die Fußballlegende ihren 60. Geburtstag – kurz darauf musste der ehemalige Kicker allerdings in eine argentinische Klinik eingeliefert werden. Zu Beginn des Aufenthalts im Krankenhaus war noch von Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede gewesen. Jetzt stellte sich allerdings heraus: Diego musste aufgrund von Blutungen im Gehirn operiert werden!

Am vergangenen Dienstag konnten Diegos Fans allerdings aufatmen. "Die Operation von Maradona ist vorbei und sie war ein Erfolg", teilte sein Pressesprecher Sebastián Sanchi via Instagram mit. Bei der OP sei alles nach Plan verlaufen. "Diego geht es gut und er ruht sich jetzt in seinem Zimmer aus", hieß es in der erfreulichen Mitteilung.

Doch wodurch sind die Hirnblutungen überhaupt ausgelöst worden? "Es war emotional eine etwas schwierige Woche für ihn", erklärte Diegos Leibarzt Leopoldo Luque in einem Statement am vergangenen Montag. Der Weltmeister von 1986 habe unter Druck gestanden, der ihm psychisch zugesetzt habe. Bei Routine-Tests wurde die Blutung dann entdeckt.

Anzeige

Getty Images Diego Maradona, argentinische Fußballlegende

Anzeige

Getty Images Diego Maradona, Fußballtrainer

Anzeige

Getty Images Diego Maradona im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de