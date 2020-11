Anne Wünsche (29) macht es endlich offiziell! Kurz nach ihrer Trennung von Karim gab es bereits die ersten Gerüchte, dass die Influencerin eine Romanze mit dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez haben könnte. Bisher hielt sich die zweifache Mutter allerdings ziemlich bedeckt, was denn nun ihr aktueller Beziehungsstatus sei. Erste gemeinsame Auftritte auf Social Media und ein Kuss-Clip erhärteten allerdings den Verdacht, dass die beiden ein Paar sind. Nach all den Spekulationen steht Anne jetzt endlich zur ihren Gefühlen!

"Lassen wir die Katze einfach mal aus dem Sack: Ja, ich bin wieder vergeben und ja, ich bin verdammt glücklich", platzt es in ihrer Instagram-Story aus ihr heraus und sie kommt dabei aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Allerdings wisse sie nicht, was die Zukunft bringen werde – ob ihre neue Partnerschaft für immer sei oder ein Ablaufdatum habe. "Man weiß es nicht, aber ich bin aktuell einfach superglücklich." Ruben sei ein "unfassbar toller und spiritueller Mann" und sie habe so etwas noch nie erlebt, gerät sie regelrecht ins Schwärmen.

Einen ersten Teaser für ihr Paar-Outing lieferte Anne ihren Fans bereits vor wenigen Tagen, als sie unter einem neuen Schnappschuss von einem festen Freund sprach: "Ich bin glücklich über meine Locken, glücklich über mein Leben, meine tollen Freunde, meine gesunde Familie" – und: "meinen tollen Partner."

Anzeige

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, Tänzer aus Spanien

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2020

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de