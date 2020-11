Der Schlagabtausch zwischen Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) geht in die nächste Runde! Vor ein paar Wochen verkündeten die ehemaligen Love Island-Stars ihr überraschendes Liebes-Aus. Was zunächst noch nach einer friedlichen Trennung aussah, entwickelte sich in den vergangenen Tagen zu einem ausgewachsenen Rosenkrieg: Die Eltern der kleinen Aylen haben sich in aller Öffentlichkeit ein paar heftige Vorwürfe an den Kopf geworfen. Unter anderem behauptete Mike, Elena habe ihn betrogen – diese Behauptung will die temperamentvolle Schweizerin aber nicht auf sich sitzen lassen...

Gegenüber Promiflash äußerte die Ex-Dschungelcamperin sich jetzt zu ihrer aktuellen Schlammschlacht mit Mike – und hatte dabei zum Schluss noch ein wichtiges Anliegen: "Ich möchte noch etwas klarstellen: Ich habe Mike nicht betrogen!", beteuerte Elena. Sie fordert nun von Mike: "Wenn er schon sowas sagt, soll er beweisen, dass das stimmt."

Elena zufolge seien Mikes Behauptungen haltlos. Doch wie hat sie eigentlich auf seine Story reagiert? "Es hat mich nicht gewundert, [dass er das getan hat,] weil ich ja weiß, wie er ist und zu was er fähig ist", zeigte sie sich abgeklärt. Was denkt ihr: Warum hat Mike behauptet, dass sie ihn betrogen hat? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

ActionPress Mike Heiter, Influencer

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juli 2020

