Warum ist es wirklich aus? Vor wenigen Wochen schockierten Mike Heiter (28) und Elena Miras (28) mit einem traurigen Beziehungs-Update. Die ehemaligen Love Island-Stars gehen nicht weiter gemeinsam durchs Leben. Obwohl sie gerade noch in ihrem Song "Anker" ihre Liebe besungen hatten, machten sie ihre Trennung offiziell. Warum genau die Partnerschaft in die Brüche gegangen ist, hatten die zwei bisher aber für sich behalten. Doch jetzt setzt Mike dem Schweigen ein Ende und schildert, warum sie nicht mehr zusammen sind.

Anscheinend ist die Liebe gescheitert, weil es die Dschungelcamp-Bewohnerin mit der Wahrheit nicht allzu ernst genau hätte. So habe sie behauptet, sich mit einer Freundin eine Auszeit zu gönnen, ihre Freizeit dann aber mit anderen Männern verbracht. "Ich wurde auf jeden Fall belogen. Auf Ibiza war sie nicht alleine mit einer Freundin, da waren auch diese Jungs dabei, mit denen sie gerade auch in Urlaub ist und mit denen hatte sie offenbar schon vorher was", erklärt der 28-Jährige in einem ausführlichen Instagram-Statement. Darauf, dass ihm seine Ex während der Reise tatsächlich fremdgegangen ist, will sich der Vater einer Tochter zwar nicht festlegen, allerdings lägen ihm Fotos und Clips vor, die seiner Meinung für sich sprechen würden. Darauf sei beispielsweise zu sehen, wie die Dunkelhaarige einen ihrer Begleiter mit Trauben füttert. "Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr eins und eins zusammenzählt oder nicht – für mich geht es allgemein schon nicht, angelogen zu werden, ob da jetzt was passiert ist oder nicht", meint Mike.

Und damit nicht genug: "Es haben mich Nachrichten erreicht, dass manche den Typen kennen und dass der Typ schon vor mir was mit Elena hatte, jetzt nach mir und womöglich zwischendrin auch." Auch beim Promiboxen und in den Wellness-Urlaub soll der vermeintliche Liebhaber die Schweizerin begleitet haben.

Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Mike Heiter im August 2020

Elena Miras und Mike Heiter, Sommerhaus-Sieger 2019

