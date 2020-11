Bei Jan Fedder (✝64) wurde eingebrochen. Im Dezember 2019 verlor der Schauspieler den Kampf gegen den Krebs. Kurze Zeit später konnten sich Jans Freunde und Verwandte, aber auch etliche Fans bei einer bewegenden Trauerfeier von dem "Großstadtrevier"-Star verabschieden. Neben der zahlreichen Anteilnahme wartete auf seine Witwe Marion Fedder seither auch die eine oder andere böse Überraschung – wie auch jetzt: Diebe haben Jans Gitarren gestohlen.

Wie Bild berichtet, bewahrte der TV-Star unter anderem drei wertvolle Gitarren in einer Garage auf, die zu seiner Wohnung in Hamburg gehört. Und genau die wurde offenbar von zwei Dieben geplündert. Eines der entwendeten Musikinstrumente war demnach ein Geschenk von Scooter-Sänger H.P. Baxxter (56). Die anderen Gitarren waren Geschenke des Hamburger Gastronomen Uli Salm, der eine davon sogar signiert hatte – und genau so konnte die ganze Sache überhaupt aufgeklärt werden. Als die beiden vermeintlichen Täter mit dem Diebesgut geschnappt wurden, war die Herkunft der drei Klampfen zunächst unklar. "Die Davidwache bat mich um Hilfe. Die Diebe hatten behauptet, sie hätten die Gitarren vor dem Zwick St. Pauli unter Bänken gefunden. Das ist natürlich Quatsch. Zwei der Gitarren habe ich Jan zum Geburtstag geschenkt", erklärte Uli.

Marion Fedder ist jedenfalls heilfroh, dass die Erinnerungsstücke an ihren Mann wieder aufgetaucht sind. "Da hat die Polizei ganze Arbeit geleistet. Ich bedanke mich für die Unterstützung und die Loyalität Jan gegenüber", meinte die 54-Jährige.

Getty Images Jan Fedder, Schauspieler

ARD/Thorsten Jander Jan Fedder in "Großstadtrevier"

Getty Images Marion und Jan Fedder im November 2010

