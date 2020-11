Daniela Büchner (42) hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) ging die TV-Bekanntheit mit ihren fünf Kindern offiziell zwei Jahre allein durchs Leben. Umso erfreulicher war die Neuigkeit, welche am vergangenen Dienstag die Runde machte: Die Auswandererin hat wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Und der scheint der Ex-Dschungelcamperin ordentlich den Kopf verdreht zu haben. Jetzt sprach Danni erstmals über ihre Bekanntschaft!

"Es entwickelt sich gerade eine Freundschaft, mal schauen, wo das hingeht", verriet Danni gegenüber RTL. Für die Zukunft wünsche sich die 42-Jährige nicht nur einen Mann, sondern zugleich auch einen besten Freund an ihrer Seite, der mit ihr durch dick und dünn geht. Dabei stehen die Chancen derzeit nicht schlecht, wie die fünffache Mutter erklärt: "Ich habe großes Vertrauen zu ihm und da kann sich wahrscheinlich noch mehr entwickeln."

Ihr verstorbener Ehemann Jens wird aber weiterhin in ihrem Herzen bleiben. Erst vor wenigen Tagen teilte Danni anlässlich des 51. Geburtstag des Goodbye Deutschland-Stars einen rührenden Post: "Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, ich liebe dich!"

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2020

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de