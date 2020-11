Wie wird die bewegende Liebesgeschichte zwischen Tessa (Josephine Langford, 23) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin, 22) aus den After-Filmen wohl enden? Im September erschien die Fortsetzung der Verfilmung von Anna Todds (31) Roman in den deutschen Kinos. Die Zuschauer waren so begeistert, dass kurz danach auch der dritte und der vierte Teil bestätigt wurden. Doch die Hauptdarsteller Hero und Josephine fiebern jetzt schon auf das Ende hin!

Im Interview mit dem Magazin Collider sprechen die beiden Hauptdarsteller darüber, worauf sie sich im weiteren Verlauf der Story am meisten freuen. Die letzten beiden Drehbücher sind noch nicht fertig geschrieben und auch wenn die Romanreihe schon beendet ist, könnten die Filmemacher auf ein ganz anderes Ende setzen. Der Darsteller des provokativen Charakters Hardin erklärt deshalb, dass er endlich eine Auflösung brauche, egal welche: "Es gibt nicht immer ein Happy End oder überhaupt ein Ende, aber so ist das echte Leben nun mal. Das ist es, was 'After' auch ausmacht: Wir versuchen, die Wirklichkeit zu reflektieren. Ich bin gespannt, ob uns das gelingen wird."

Schauspielkollegin Josephine stimmt ihm da voll und ganz zu: "Darauf freue ich mich auch. Ich mag es nicht, Serien zu schauen, bei denen eine Episode endet und ich sofort die nächste schauen muss, damit ich weiß, was passiert. Manchmal muss ich alles nacheinander gucken, damit ich wieder aufatmen kann." Sie wolle einfach erfahren, wie es für die beiden Charaktere endet, wann auch immer das sein mag.

Instagram / aftermovie Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin am Set von "After Truth"

Constantin Film Verleih GmbH Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin in "After Passion"

Instagram / aftermovie Josephine Langford, Autorin Anna Todd und Hero Fiennes-Tiffin beim Dreh des ersten Teils von "After"

