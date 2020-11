Die Bachelorette wird schon wieder verschoben. Bereits zweimal wurde die Dating-Show mit Melissa (25) und ihren liebestollen Verehrern jeweils um 15 Minuten nach hinten geschoben. Einmal wegen eines Corona-Beitrags und einem wegen der Wahlen in den USA. Trotzdem konnten die Fans der Show an beiden Tagen die volle Ladung Dating miterleben. Nächste Woche gibt es anscheinend gar kein Wiedersehen mit Melissa und den verbliebenen acht Kandidaten.

Wegen eines sportlichen Events muss die Rosenvergabe nächste Woche weichen. "Aufgrund des Länderspiels am 11. November wird es an diesem Tag keine Ausstrahlung von 'Die Bachelorette' geben. Daher kann die nächste Folge auf TVNOW auch erst am 11. November bereitgestellt werden", heißt es auf TVNOW. Damit kann man auch die einwöchige Preview erst nächste Woche auf dem zugehörigen Streaming-Dienst finden.

In der vierten Folge entschied sich Melissa dazu, drei Jungs nach Hause zu schicken. Sie schickte Patrick Kohlstock (29), Sebastian Huget (33) und Angelo Bianco (34) nach Hause. Bei diesen drei Kandidaten ist der Funke einfach nicht übergesprungen.

Anzeige

TVNOW Melissa, Bachelorette 2020

Anzeige

TVNOW Melissa, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW Melissa, Bachelorette 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de