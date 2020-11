Kendall (25) und Caitlyn Jenner (71) verbringen Zeit zusammen! Für gewöhnlich ist im Hause der Reality-TV-Stars Kardashian-Jenner immer etwas los – so auch am vergangenen Donnerstag: Das Familienoberhaupt Kris Jenner (65) feierte seinen 65. Geburtstag. Den besonderen Tag verbrachten aber offenbar nicht alle Mitglieder der TV-Bekanntheiten gemeinsam. Kendall und Caitlyn hatten stattdessen ganz andere Pläne: Das Duo startete einen Camping-Ausflug!

Kendall und Caitlyn haben offenbar Großes vor. Paparazzi entdeckten die beiden Frauen am Donnerstag in ihrem schwarzen Geländewagen an einer Tankstelle in Los Angeles. Mit im Gepäck: Ein silberner XXL-Anhänger, der den zwei Ladys einen luxuriösen Glamping-Urlaub bescheren soll. Wohin der Trip ging, ist allerdings nicht klar. Doch bereits für die Fahrt entschieden sich die Unternehmerinnen für ein gemütliches Outfit mit Leggings und Pullover.

Mit einem Aufenthalt im Freien dürfte Caitlyn jedenfalls schon bestens vertraut sein. Die 71-Jährige nahm im vergangenen Jahr an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teil. Dabei zog sie sogar komplett blank, um sich ordentlich duschen zu können.

MEGA Caitlyn Jenner, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Kendall und Caitlyn Jenner, Februar 2019

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-TV-Bekanntheit

