Ist Caitlyn Jenner auf dem besten Weg zur Dschungelkönigin? In der britischen Ausgabe der Erfolgsshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" begeistert die 70-Jährige ja gerade mit ihrer offenen Art und ihrem Seelen-Striptease, den sie von Folge zu Folge hinlegt. Nun ließ der amerikanische Reality-Star aber sogar ganz wortwörtlich die Hüllen fallen – und duschte sich vor laufenden Kameras komplett nackig.

In den verschiedenen Ausgaben des Dschungelcamps haben sich ja schon so einige Stars und Sternchen im Eva-Kostüm gewaschen. In der aktuellen Staffel der britischen Sendung ist aber tatsächlich Caitlyn diejenige, die sich als Erste komplett ausgezogen hat. Eine verführerische Nacktshow war das Ganze allerdings nicht, denn der Erzeuger von Kylie (22) und Kendall Jenner (24) holte sich in Sachen Privatsphäre Unterstützung von seinen Camp-Mitbewohnerinnen Kate Garraway und Nadine Coyle (34): Die beiden hielte ein Laken als provisorischen Duschvorhang hoch, um den Blick auf die Ex-Sportlerin beim nackten Badespaß zu verdecken.

Bevor sie ihre Dusche genießen konnte, musste Caitlyn eine ziemlich unappetitliche Challenge absolvieren und war über und über mit faulem Fleisch und Fischeingeweiden bedeckt. Kein Wunder also, dass sie sich danach ganz gründlich und ohne Bikini waschen wollte. Verfolgt ihr Caitlyns Dschungelteilnahme? Stimmt in der Umfrage ab!

Backgrid Caitlyn Jenner, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-Star

Anzeige

Backgrid / Actionpress Caitlyn Jenner, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de