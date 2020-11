Die Kardashian-Jenners feiern Familienoberhaupt Kris (65)! Die Keeping up with the Kardashians-Mutter ist am 5. November 65 Jahre alt geworden. Eine ausschweifende Luxus-Party – wie man es von den Kardashians bei solchen Anlässen gewohnt ist – gab es für die Momanagerin gestern nicht. Trotzdem haben ihre berühmten Töchter sie natürlich nicht vergessen: Kim (40), Khloé (36), Kylie (23) und Co. überschütteten Kris im Netz mit Glückwünschen.

Den Anfang machte Vierfach-Mama Kim. Auf Instagram teilte sie eine Bilderreihe von einem gemeinsamen Fotoshooting mit dem Geburtstagskind. Dazu schrieb sie: "Mami! Du bist 65 Jahre jung und hast nie besser ausgesehen. Ich weiß wirklich nicht, wie du das alles schaffst. Bei dir sieht alles so leicht aus, sechs Kinder großziehen und ein Imperium leiten und dabei die aufmerksamste Mutter und beste Freundin zu sein." Aber auch Kims Schwestern Kourtney (41) und Khloé kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich liebe. Schon mein ganzes Leben lang bist du meine größte Inspiration. Deine Stärke, Anmut, Mitgefühl, Liebe, Arbeitseinstellung, Schönheit und deine unglaubliche Großzügigkeit geht über alles hinaus, was ich jemals erlebt habe", widmete Khloé ihrer Mutter süße Worte, während Kourtney der frischgebackenen 65-Jährigen mit einem niedlichen Throwback-Foto gratulierte.

Kris' Nesthäkchen Kendall (25) und Kylie teilten jeweils eine Fotoreihe mit coolen Schnappschüssen mit ihrer Mama in ihren Storys. Darin schickten sie Kris süße Botschaften wie "65 und du siehst jeden Tag großartiger aus" oder "Wenn ich älter bin, will ich genauso sein wie du".

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner

Instagram / kourtneykardash Kris Jenner und Kourtney Kardashian

Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner auf einem Event in New York City

