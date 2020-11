Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) fanden erst über Umwege endgültig zueinander. Eigentlich knisterte es schon bei Die Bachelorette 2017 zwischen den beiden. Doch im Finale entschied sich die Influencerin letztendlich für David Friedrich (31). Drei Jahre später hat Johannes nun aber doch ihr Herz erobert. Hätte Jessi vielleicht schon viel früher dämmern müssen, dass er ihr Mr. Right ist? Schließlich war er damals der erste Rosenanwärter, der sie küssen durfte.

In der dritten Folge der Kuppelshow lud die ehemalige Let's Dance-Kandidatin den heute 32-Jährigen zu einem romantischen Einzeldate ein – und der wusste die Zweisamkeit mit der Rosenlady zu nutzen. Nach einem Dinner bei Kerzenschein zogen sich die Turteltauben auf ein Sofa zurück, schauten sich tief in die Augen und ihre Lippen trafen sich. "Der Wahnsinn", schwärmte der YouTuber nach der Knutsch-Premiere. Und auch seine Angebetete stellte damals fest: "Dein Herz schlägt so schnell."

Noch heute betont der gebürtige Ravensburger: "Für mich war es Liebe auf den ersten Blick, als ich damals bei 'Die Bachelorette' aus dem Auto gestiegen bin." Doch nach dem Korb im Finale habe es drei Jahre gedauert, bis Jessi auf seine Nachrichten reagiert habe, wie Johannes in seiner Instagram-Story verriet. Sein Einsatz hat sich am Ende aber gelohnt – und das macht ihn verdammt happy.

MG RTL D Johannes und Jessica bei "Die Bachelorette" 2017

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Gesicht

