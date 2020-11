Was ist Till Adams Plan bei Bauer sucht Frau? Der ehemalige Love Island-Kandidat wagt in der Kuppelshow aktuell seinen vierten Versuch, im TV die große Liebe zu finden und hat sich auf die Pferdewirtin Denise beworben. Doch diese zweifelt immer wieder an den Absichten des Datingshow-Dauergasts – zumal er auch kaum ihre Nähe sucht: Jetzt stellt die Bio-Bäuerin Till erneut zur Rede!

"Till, ich würde gerne wissen, ob ich als Person für dich infrage komme oder wie groß dein Interesse an mir ist, mich weiter kennenzulernen", konfrontiert die 32-Jährige den Bademeister. Dieser versicherte ihr daraufhin, dass sie zumindest optisch seinem Beuteschema – groß, blond und blaue Augen – entspreche. Doch warum flirtet er dann nicht einfach mal etwas mehr mit der Nordrhein-Westfälin? "Man muss hier halt viel machen und dann hat man nur nebenbei Zeit zu reden. Davon würde ich mir aber noch mehr wünschen, dass man sich noch ein bisschen näherkommt", lautete Tills Antwort. Denise gab sich aber weiterhin misstrauisch – immerhin schaffe es sein Konkurrent Sascha ja auch, sich ihr im Arbeitsalltag mehr anzunähern.

Ganz abgeneigt scheint Denise von dem Kieler aber nicht zu sein: "Es gibt so Momente, da guckt er mich an und das kribbelt definitiv von der Fußspitze bis in die letzte Haarspitze." Sie habe sich nur einfach mehr von ihm erhofft.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise, Pferdewirtin aus Nordrhein-Westfalen

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

