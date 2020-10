Till Adam stürzt sich ins nächste Liebesabenteuer! 2015 versuchte der Bademeister das Herz der Bachelorette Alisa Persch zu erobern. Drei Jahre später wagte er bei Love Island den nächsten Anlauf, endlich die Richtige zu finden – allerdings erneut ohne Erfolg. Doch dann kam er mit der Lehramtsstudentin Hanna Annika zusammen, mit der er seine Beziehung bei Temptation Island in diesem Jahr auf die Probe stellte. Wenige Wochen nach den Dreharbeiten hat sich das Paar jedoch wieder getrennt. Nun ist er scheinbar bereit für eine neue Liebe und geht das vierte Mal im Fernsehen auf Partnersuche: Er ist als Kandidat der kommenden Bauer sucht Frau-Staffel dabei!

Mit der Bio-Bäuerin Denise nimmt in diesem Jahr wieder eine Frau an dem beliebten Kuppelformat teil, die einen Mann an ihrer Seite sucht – und Till möchte sie näher kennenlernen. "Die hat ihr eigenes Unternehmen, lebt ihr eigenes Leben und steht mit beiden Beinen im Leben und das finde ich eben auch attraktiv. Das strahlt eben auch eine gewisse Reife aus, die man bei anderen Personen ein bisschen vermisst hat", schwärmte der 31-Jährige im RTL-Interview.

Allerdings zeigt sich Denise, was Till betrifft, zunächst skeptisch. Sie sei unsicher, ob es der Kieler wegen seiner Datingshow-Vergangenheit wirklich ernst mit ihr meine oder nur Fame abgreifen wolle. "Mir hat sich halt die Frage gestellt, was will so einer bei mir auf dem Hof? Ich suche ja jemanden, der später hier mit mir auf dem Hof ist und mithilft!", erklärte die Pferdewirtin. Doch Till versuchte ihr klarzumachen, dass er quasi auf einem Bauernhof aufgewachsen sei: "Meine Eltern hatten viele Tiere im Garten, mein Vater hatte sogar Pferde und ich selber habe Tauben gezüchtet."

TVNOW Denise, Pferdewirtin aus Nordrhein-Westfalen

TVNOW Bäuerin Denise und ihre "Bauer sucht Frau"-Bewerber

TVNOW Till und Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

