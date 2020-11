Aus der kleinen Dame von damals ist eine erwachsene Frau geworden! Alex Owens-Sarno (32) wurde 1997 über Nacht zum Star. An der Seite von Leonardo DiCaprio (45) tanzte sie sich in die Herzen der Kino-Zuschauer – sie verkörperte nämlich Cora Cartmell, das kleine Mädchen, das mit Leo vor knapp 23 Jahren in Titanic unter Deck tanzen durfte. Heute feiert Alex ihren 32. Geburtstag und hat sich mit den Jahren gar nicht so sehr verändert!

Mittlerweile verfolgen über 19.0000 Fans auf Instagram das Leben der Schauspielerin. Mit ihren 32 Jahren ist die brünette Beauty zwar ganz schön erwachsen geworden – die Ähnlichkeit zu damals ist aber immer noch da. Mit ihrem Lockenschopf erinnert sie auch heute sehr an das Mädchen, das in "Titanic" an der Seite des heute 45-Jährigen viele Fans vor Neid erblassen ließ: Sie kam dem Frauenschwarm nämlich ziemlich nah.

Trotz dieses Riesenerfolges versucht die Beauty immer noch im Filmbusiness Fuß zu fassen – ihren Traum von der Schauspielerei hat sie bis heute nicht begraben. Doch wie war es für Alex damals, dem Hollywood-Star so nahezukommen? "Wenn du von Leonardo DiCaprio herumgewirbelt wirst, lässt du dich einfach von dem Moment leiten", hatte sie vor Kurzem in einem Interview mit Cosmopolitan geschwärmt. Könnt ihr euch an Alex noch erinnern? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / alexowenssarno Alex Owens-Sarno und Leonardo DiCaprio

Instagram / alexowenssarno "Titanic"-Mädchen Alex Owens-Sarno

Instagram / alexowenssarno Alex Owens-Sarno, "Titanic"-Darstellerin

