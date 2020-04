Leonardo DiCaprio (45) verdrehte schon so manchen Frauen den Kopf! Durch seine Rolle als Jack im Filmklassiker Titanic wurde der Hollywood-Star zum absoluten Frauenschwarm. Ein kleines Mädchen lebte allerdings schon damals den Traum vieler Fans – sie spielte im Film mit und durfte sogar mit Leo vor der Kamera tanzen. Jetzt erinnerte sich Alexandra Owens-Sarno an ihre Zeit am "Titanic"-Set zurück: Sie postete dieses niedliche Throwback-Foto im Internet!

"Wenn du von Leonardo DiCaprio herumgewirbelt wirst, lässt du dich einfach von dem Moment leiten", schwärmte die Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin Cosmopolitan und erinnerte sich an die Dreharbeiten des Kult-Films zurück. Alexandra spielte mit knapp acht Jahren die Rolle der kleinen Passagierin Cora Cartmell und hatte dabei sogar einen großen Auftritt: Während an Bord des Schiffs eine Party gefeiert wurde, tanzte der Protagonist Jack mit einem kleinen Mädchen einen irischen Volkstanz – und genau das war die junge Darstellerin.

Heute ist Alexandra 31 Jahre alt und verfolgt, laut ihren eigenen Angaben in den sozialen Medien, immer noch eine Schauspiel-Karriere. Lustiger Zufall? Sie sieht der damaligen Kate Winslet (44) in "Titanic" mit ihrer Lockenmähne mittlerweile durchaus ähnlich.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

ActionPress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Instagram / alexowenssarno "Titanic"-Mädchen Alex Owen-Sarno



