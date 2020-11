Am 31. August 1997 starb Prinzessin Diana (✝36) von Wales, nachdem sie in einen tragischen Autounfall in Paris verwickelt gewesen war. Zu ihrem 25. Todestag soll 2022 weltweit eine neue Dokumentation in die Kinos kommen. Oscar-Preisträger Ed Perkins wird bei dem Biopic über Diana Regie führen. Der Film soll auch Archivaufnahmen enthalten, die die Öffentlichkeit bis heute noch nie gesehen hat.

Mit The List sprach Perkins jetzt über das Projekt und erklärte: "Wir werden ausschließlich Archivmaterial nutzen. Mein Ziel ist es, ihre Geschichte für ein modernes Publikum aus neuen Blickwinkeln zu erzählen." Die Lebensgeschichte der Prinzessin sei schon so oft inszeniert worden, doch nun sei das Ziel, ein ehrliches Bild einer komplexen Persönlichkeit zu zeichnen. Man wolle die Vergangenheit Revue passieren lassen und ihre Geschichte auch im Hinblick auf die heutige Lage der Gesellschaft und Monarchie erzählen. Denn Dianas Einfluss sei immer noch deutlich spürbar.

Auch das restliche Team ist hochkarätig besetzt und scheint großes Kino zu versprechen. Der zweifache Oscar-Gewinner Simon und sein Cousin Jonathan Chinn werden mit ihrer Firma Lightbox den Diana-Film produzieren. Auch die TV-Sender HBO und Sky sollen am Projekt beteiligt sein.

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles, 1983

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Söhne von Prinzessin Diana

SIPA PRESS Prinzessin Diana in London, 1994

